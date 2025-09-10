¡Se acabó el sueño! La Vinotinto se queda fuera del repechaje (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

La noche en el Estadio Monumental de Maturín se pintó de un doloroso negro para la selección de Venezuela, que sufrió una humillante derrota 6-3 ante Colombia.

Lo que parecía ser una fiesta y una oportunidad de oro para asegurar el repechaje rumbo al Mundial, se convirtió en una de las mayores decepciones de los últimos años para la afición venezolana.

El partido tuvo un primer tiempo de locura, un verdadero festival de goles que ilusionó a los presentes. Telasco Segovia abrió el marcador con un golazo a los 122 segundos, que hizo estallar la euforia.

Pero la alegría duró poco. Yerry Mina empató para Colombia desde un tiro de esquina. El vaivén emocional continuó, Josef Martínez puso el 2-1 tras aprovechar un error del portero rival, pero antes del descanso, Luis Suárez igualó de nuevo el marcador.

Un segundo tiempo para el olvido

El complemento fue un reflejo de la crisis que vive la Vinotinto. Colombia, sin piedad, dominó por completo el encuentro y exhibió las carencias defensivas de Venezuela.

Luis Suárez se convirtió en el verdugo de la noche, marcando tres goles más para llevar su cuenta personal a cuatro. La humillación se completó con un tanto de Jhon Córdoba, que había ingresado desde el banco.

Aunque Salomón Rondón descontó para Venezuela, el gol solo sirvió para maquillar un resultado que ya era un desastre. El marcador final de 6-3 es una de las peores derrotas en casa en la historia reciente de la Vinotinto.

Se le acabó el crédito a Fernando Batista

Esta derrota no solo significa perder una oportunidad clave, sino que reaviva y agrava las críticas hacia el entrenador Fernando Batista, cuyo futuro parece más incierto que nunca. La decepción de la hinchada es total; las esperanzas de ver a la selección en un Mundial se desvanecieron una vez más.

Sin embargo, las críticas también se extienden a los jugadores. Después de una prometedora Copa América, el equipo no ha estado a la altura de las expectativas en estas Eliminatorias.

La falta de consistencia, el bajo rendimiento defensivo y la incapacidad para mantener una ventaja han sido una constante, poniendo en duda la calidad y el compromiso del plantel.

Esta humillación ante Colombia es un doloroso recordatorio de que, a pesar de los destellos de talento, la Vinotinto aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel de las potencias sudamericanas.