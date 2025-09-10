¿Dónde estuvo el peor error de la Vinotinto para ser goleada por Colombia? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El que podía ser un día histórico en el balompié venezolano, terminó siendo una pesadilla y la Vinotinto fue goleada por Colombia, quedando sin ningún opciones de clasificar al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista sufrieron una de las peores derrotas de por vida en casa, tras caer 6-3 ante los "Cafeteros" y por ende, repasaremos dónde estuvo el punto de quiebre en este desafío.

Un "colador" en defensa:

El choque no puedo empezar de mejor manera, para la oncena criolla, quienes se fueron arriba apenas al minuto 3 con un gol de Telasco Segovia, sin embargo, los visitantes hacían daño cada vez que aceleraban, algo que hacían cuando se les antojaba.

En el primer tiempo aprovecharon principalmente los balones aéreos, la vía por la que consiguieron sus dos goles, para irse al descanso 2-2: uno de corner y otra tras una jugada colectiva, donde se evidenció la falta de comunicación en la zaga.

Desconcentración y falta de respuesta:

Mientras, como ha sido una característica común de la Vinotinto en los últimos años, entran al complemento desconcentrados y volvieron a pagar caro esa pasividad en el inicio del segundo tiempo.

Ya al verse abajo en el marcador y al estar conscientes de que Bolivia estaba derrotando a Brasil, simplemente no hubo capacidad de respuesta. Al contrario, el equipo se terminó de abrir y los rostros eran desconcertantes.

Esto los supo el conjunto colombiano y terminaron de hundir tanto el marcador, como el ego de una Vinotinto que terminó las eliminatorias de la peor forma posible.