Los mejores de la Vinotinto durante el primer tiempo: ¿Quiénes deben salir?

Luego de un primer tiempo de mucho vértigo entre Venezuela y Colombia que terminó 2-2 a favor del conjunto local, tres jugadores fueron los más destacados para la Vinotinto durante los primeros 45 minutos. Aunque le "Bocha" Batista debe echarle mano a la defensa en el complemento.

Lo mejor

Sin duda, Telasco Segovia fue el arma que le permitió a Venezuela terminar la primera mitad con ventaja. El mediocampista fue el autor del primer gol en el minuto 3, pero también generó la jugada del segundo gol con una cabalgada por la banda derecha.

Josef Martínez y Salomón Rondón, una dupla que se le ha había pedido a Fernando Batista durante todas las Eliminatorias Sudamericanas, dio resultado. El primero aprovechó el rebote que dejó el portero de Colombia para marcar el 2-1 para la Vinotinto.

Josef Martínez terminó la primera mitad con dos remates directos al arco, uno fue a gol y el otro al travesaño tras una media chilena en el área grande.

Asimismo, Rondón pese a que no ha marcado, fue el pivote que le permitió a Martínez hacer desastre con la defensa colombiana. Además dio la asistencia que abrió el marcador.

La apuesta del técnico Fernando Batista de un sólido y ordenado 4-4-2 le dio la confianza a los jugadores para que todas las líneas de la Vinotinto avanzaran en bloques ordenandos a la hora de atacar.

Lo peor y quiénes podrían salir del campo

La falencia de la Vinotinto ha sido la comunicación de los dos centrales, Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi. En la primera jugada de gol ambos se tropezaron que le permitió a Yerry Mina marcar el 1-1. Mientras que en el 2-2, ambos defensores se fueron a cubrir a Luis Díaz lo que permitió a Luis Suárez marcar el empate sobre el final del primer tiempo.

Batista luego del desempeño de sus dos central que han tenido dos desatenciones defensivas claras, debería al menos sacar a uno de los dos defensores.

