WBC: ¿Lesión de Maikel García compromete su participación en el Clásico?

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de beisbol recibió una noticia que, aunque generó cierta preocupación inicial, fue rápidamente aclarada por el mánager Omar López: la lesión de Maikel García en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional el pasado domingo en Maracay es menor y no representa un riesgo para su participación en el Clásico Mundial 2026. El joven antesalista ganador del Guante de Oro de los Reales de Kansas City sufrió una distensión leve en el tendón de la corva, pero su recuperación está encaminada y no compromete su preparación para la próxima temporada.

Un 2025 de consolidación

Maikel García, de 25 años, viene de una campaña destacada en las Grandes Ligas, donde se consolidó como uno de los mejores tercera base en términos de producción ofensiva y versatilidad. Sus números hablan por sí solos: promedio de .286, porcentaje de embasado de .351 y slugging de .449, además de 81 carreras anotadas, 16 cuadrangulares, 74 impulsadas y 23 bases robadas en 160 juegos.

Omar López transmite calma

Durante los Winter Meetings, Omar López fue enfático al señalar que no hay motivo de alarma respecto a la condición física de García. “Es una lesión menor, no hay de qué preocuparse”, aseguró el estratega, quien ya trabaja en la conformación del roster venezolano para el torneo internacional. López destacó que el tiempo de recuperación es suficiente, considerando que aún faltan más de dos meses para el inicio de los entrenamientos primaverales en Estados Unidos.

El proyecto de Omar López se centra en combinar experiencia y juventud, con un cuerpo técnico de lujo encabezado por Miguel Cabrera, Johan Santana y Víctor Martínez. En ese esquema, García encaja como uno de los talentos emergentes que pueden marcar diferencia en encuentros importantes.