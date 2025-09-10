¡Casi se gana el Puskas! Josef Martínez estuvo cerca de anotar con una espectacular chilena (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque se esperaba que fuese un encuentro bastante parejo y estudiado, sin muchas acciones de gol dada la importancia del encuentro, La Vintotinto y Colombia tuvieron un inicio frenético en el encuentro de este 9 de septiembre, que definirá a uno de los clasificados al repechaje mundialista, donde Bolivia también tiene intenciones de llevarse esa plaza.

Los goles de Telasco Segovia y Josef Martinez contrarrestaron la anotación de cabeza hecha por Yerry Mina, aunque Martínez casi vuelve a anotar y por poco estuvo de hacer un gol merecedor del premio Puskas.

Corriendo el minuto 37, Josef se posicionó en el centro del punto de penal, donde recibió un centro desde la banda derecha. Allí, hizo gala de su capacidad atlética, para hacer una chilena de que casi se convierte en el 3-1 parcial.

Sin embargo, el arquero colombiano evitó ese gol y posteriormente fue clave, pues a los pocos minutos, Colombia igualó mediante un gol de Luis Suárez.