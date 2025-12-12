LVBP: Tigres se llevó toma y dame en la Isla

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Tigres de Aragua se llevó el primero de la serie en la Isla ante los Bravos de Margarita 8 a 5 en un duelo marcado por batazos y expulsiones de ambos bandos.

Aragua picó adelante en el propio primer inning por un sencillo de Yadiel Hernandez. Luego, Bravos respondió en esa misma entrada con cuadrangular solitario de Alexi Amarista.

En el segundo, los bengalíes retomaron la ventaja con un sencillo de Lorenzo Cedrola que empujó a Keyber Rodríguez.

Margarita igualó nuevamente las acciones en el cierre del tercero con hit al derecho de Juan Santana. Pero en el cuarto, los aragüeños tomarían de nuevo el control de la pizarra con jonrón solitario de Lorenzo Cedrola al jardín izquierdo.

José Martínez empató a tres las acciones en la baja del cuarto con rodado. Y en el quinto, Amarista nuevamente respondió para que los Bravos tomaran el control de la pizarra por primera vez en el compromiso.

El sexto sería el inning grande de los Tigres, con imparable de Leobaldo Piña se igualaría el encuentro a cuatro rayitas, después, José Peraza, Keyber Rodriguez con hit empujaron dos más y José Peraza con elevado de sacrificio pondría el score 7 a 4.

En el cierre de la sexta José Martínez acercó nuevamente a los insulares con sencillo. Pero en el noveno, Alberth Martínez con cuadrangular amplió nuevamente la ventaja de los Tigres 8 a 5.

La victoria fue para Daniel Juarez (3-2), la derrota para Angel Rondón (2-1) y el salvado para Ronnie Williams (7).