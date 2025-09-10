La Vinotinto logró este registro histórico en el primer tiempo ante Colombia

La Vinotinto afronta este 9 de septiembre el partido más importante de su historia al jugarse la posibilidad de acceder al Repechaje Mundialista para 2026, aunque al frente tenía a un potente equipo colombiano que ya tenía abrochado su boleto a la máxima cita del fútbol internacional.
Para los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista fue un inicio soñado, ya que al minuto 2, Telasco Segovia aprovechó un gran pase de pecho de Salomón Rondón, concretándolo con un excelso remate de derecha que hizo vibrar a las más de 50 mil almas presentes en el Monumental de Maturín.
No obstante, Colombia empató rápidamente con un cabezazo de Yerry Mina, quien parecía acabar con las ilusiones de La Vinotinto.
Pero, el elenco venezolano mostró temple y se puso nuevamente en ventaja con una anotación de Josef Martínez, devolviendo la tranquilidad a los espectadores, quienes esperan que estas Eliminatorias Sudamericanas tengan un final feliz.
Unos goles históricos para La Vinotinto
Pero estas dos dianas tuvieron un componente histórico, ya que de acuerdo a la información compartida por el estadístico español Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, es una situación que solo se ha repetido en par de ocasiones.
Apenas hay un precedente para Venezuela en la que anoté dos goles en los primeros 12 minutos de una Eliminatorias Sudamericana. La única vez que había pasado fue en 2016, rumbo a Rusia 2018, cuando se le convirtieron dos a Bolivia, siendo Jacobo Kouffaty y el propio Josef Martínez los anotadores.