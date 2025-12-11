Junior Alvarado es el Atleta Meridiano 2025 tras su histórica victoria en el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Junior Alvarado se convirtió en el ganador de uno de los premios más importantes del deporte nacional: El Meridiano 2025. El galardón reconoce su extraordinaria temporada, coronada por su victoria en el Kentucky Derby 2025 montando al campeón Sovereignty, un triunfo que marcó un hito para la hípica venezolana.

Este año, la distinción estuvo reñida entre varias figuras destacadas: Eugenio Suárez, Salomón Rondón, Julio Mayora, Maikel García, Keydomar Vallenilla, Miguel Rojas, Robert Suárez, Telasco Segovia, Yulimar Rojas y Junior Alvarado.

Un triunfo merecido

El desempeño internacional de Alvarado, su constancia y su impacto en el turf mundial lo convirtieron en el favorito del público y de los especialistas en deportes. Con su triunfo en Churchill Downs, Junior se convirtió en el segundo criollo en ganar el mítico Derby, elevando una vez más el nombre de Venezuela.

Entrega del Atleta Meridiano 2025

La entrega oficial del Atleta Meridiano 2025 se realizará este domingo 14 de diciembre en el Hipódromo La Rinconada, durante la jornada especial del Clásico Internacional Junior Alvarado, que además marcará el cierre de la temporada hípica venezolana por este 2025.

La invitación es para todos los fanáticos: acompáñanos a La Rinconada y celebremos juntos al Atleta Meridiano 2025, un orgullo nacional que continúa dejando huella en las pistas del mundo. ¡Venezuela vibra con Junior Alvarado y Meridiano!