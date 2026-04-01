Diosa Canales desmiente al productor de “La Casa de Alofoke” tras robo

Suscríbete a nuestros canales

Diosa Canales vuelve al centro de la palestra pública para alzar su voz en contra de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, quien mostró una postura negativa hacia los venezolanos e incumplió con lo establecido por la vedette antes de su llegada al reality show.

Todo surgió después del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, cuando el dominicano envió comentarios despectivos a los criollos y desató una arremetida nunca antes vista en su contra.

En una entrevista para Meridiano, Canales fue directa al decir que “a Venezuela no le interesa ver su programa”; además, mencionó no saber de su existencia antes de firmar el contrato para formar parte de “La Casa de Alofoke 2”.

Falta de palabra

Previo al inicio del reality show, la intérprete llegó a un acuerdo con la producción para salir el 12 de noviembre de 2025 y poder asistir a su cita del 17 del mismo mes, para solicitar la Visa en la embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, los plazos de tiempo no se cumplieron.

Según Diosa, Alofoke le había insistido que permaneciera más tiempo en el programa, bajo la promesa de reprogramar su cita con contactos directos en la sede.

Durante los días siguientes la representante de Venezuela comenzó a tener problemas con los super chats y bajó de la posición siete a la once en poco tiempo, aunque denunció el inconveniente fue expulsada el 15 de noviembre, tres días después de la fecha pactada.

La venezolana perdió su cita y Santiago Matías no cumplió con su palabra. Diosa Canales, reclama la falta de palabra del empresario dominicano.

El reloj perdido

El productor Manuari Jorge confiesa en un intercambio de mensajes que un reloj fue robado de sus pertenencias en medio de su salida de “La Casa de Alofoke 2”.

Sin embargo, en un programa dominicano, Manauri declaró que el objeto se extravió cuando se movilizaban las maletas. Aunque se comprometió a pagarlo, afirmó haber cancelado dinero extra a la cantante, quien desmintió su versión con pruebas de la conversación.

Pruebas de Diosa Canales contra Manauri Jorge, productor de "La Casa de Alofoke" / Cortesía

Sin embargo, en un programa dominicano, Manauri declaró que el objeto se extravió cuando se movilizaban las maletas. Aunque se comprometió a pagarlo, afirmó haber cancelado dinero extra a la cantante, quien desmintió su versión con pruebas de la conversación.