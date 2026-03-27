Las pruebas de Diosa Canales que desenmascaran a Alofoke ¡Primicia!

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La cantante y vedette Diosa Canales expone al empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, por las promesas incumplidas sobre su cita de visado pautada para el 17 de noviembre en la embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro.

Previo al inicio del reality show "La Casa de Alofoke", la intérprete había llegado a un acuerdo con la producción para salir el 12 de noviembre de 2025 y atender su cita junto a su familia en Brasil. Sin embargo, los plazos de tiempo no se cumplieron.

La desesperación de Diosa Canales

Alofoke, quien había dado su palabra dejó pasar la fecha pautada para su eliminación del reality. El 10 de noviembre, Canales se pone en contacto con la producción por la desesperación de perder su cita.

Santiago prometió a la criolla resolverlo con contactos directos dentro de la embajada para reprogramar su cita.

Aunque la representante de Venezuela en "La Casa de Alofoke" dio de que hablar posicionándose como una de las favoritas comenzó a tener problemas con los super chats, bajando considerablemente de posición.

Diosa Canales sale expulsada del reality show el 15 de noviembre, solo dos días para asistir a Río de Janeiro. La cantante perdió la cita ya que su vuelo estaba pautado para días previos, y bajo la promesa de Alofoke de solucionar su problema, confió en él.

Alofoke no da la cara

Si bien la venezolana salió públicamente a dar las gracias a Santiago Matías por la invitación a su programa en una rueda de prensa, en ese momento todo estaba entredicho. Mientras los días pasaban, la cantante se contactó con Alofoke y su personal, pero hasta ahora no dan respuesta.

Diosa se vio obligada a pagar nuevamente para solicitar una vez más la cita para Visa estadounidense. Cabe acotar que, la artista tenía compromisos laborales en Estados Unidos, pero canceló todos sus eventos tras perder la cita.