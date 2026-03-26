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Entrevista Diosa Canales: Desenmascara las promesas incumplidas de Alofoke

Por

Kleimar Reina
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 07:00 pm

La cantante venezolana expuso con pruebas en manos la falta de palabra de Santiago Matías tras su salida de “La Casa de Alofoke”

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La cantante venezolana Diosa Canales sostuvo una entrevista con Meridiano donde desenmascaró con pruebas las promesas incumplidas de Alofoke, quien le había dado su palabra para asistir a la cita para renovar su Visa para viajar a Estados Unidos por compromisos laborales.

En un nuevo capítulo de la polémica, la intérprete de “Aloloka” dio la cara para mostrar la verdad de los hechos tras su salida del reality show de Santiago Matías “La Casa de Alofoke.

Durante la conversación comentó que su salida estaba pautada para el 12 de noviembre para poder asistir a su compromiso en la embajada de Río de Janeiro junto a su familia para renovar el visado. Sin embargo, el empresario dominicano faltó a su palabra liberándola del programa en una fecha no acordada.

Lamentablemente, Diosa Canales perdió su cita y canceló los eventos pautados en Estados Unidos tras la promesa de Alofoke de solucionarle ya que tenía contactos para renovarle el documento.  

Además, hizo énfasis en el reloj marca Techno Marine perdido dentro del reality show, asegurando que las declaraciones del productor Manuari Jorge son falsas.

Manuari había expuesto en un programa dominicano que el objeto no fue robado si no fue extraviado mientras movían sus pertenencias dentro de la casa, por lo que él le canceló poco más de 500 dólares cuando el reloj tenía un costo de 330 dólares.

Canales ofreció las pruebas en un mensaje de texto, donde el productor asume que una persona abrió su equipaje y sacó el reloj.

Para saber más de todo lo expuesto por Diosa Canales, los invito a disfrutar de la entrevista.

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