Copa del Rey: ¿Cómo quedaron los últimos 10 enfrentamientos entre Atlético y Real Sociedad?

Suscríbete a nuestros canales

La previa de la gran final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad no solo se juega en la táctica o en el estado de forma actual, sino también en la memoria reciente en la que se han visto las caras dentro del terreno de juego.

Ambos equipos llegan con argumentos sólidos, pero el historial inmediato entre ellos aporta pistas interesantes de cara al esperado duelo decisivo que se podrá disfrutar por Meridiano Televisión... la pantalla de los especialistas en deporte.

En sus últimos 10 enfrentamientos oficiales, la balanza ha mostrado un equilibrio competitivo, con momentos de dominio alterno. El conjunto colchonero ha sabido imponer su carácter en partidos cerrados, mientras que el equipo vasco ha respondido con su habitual orden y fútbol asociativo, generando choques intensos y de marcador ajustado, respectivamente.

Copa del Rey

Pensando en la final de la Copa del Rey 2026, este repaso reciente cobra especial relevancia. En los últimos diez cruces, el Atlético de Madrid ha conseguido imponerse en varias ocasiones clave, especialmente cuando logra llevar el partido a su terreno. Sin embargo, la Real Sociedad ha demostrado ser un rival incómodo, capaz de sorprender incluso en escenarios adversos.

Varios de esos encuentros se definieron por detalles mínimos, pero sin duda, los dirigidos por Diego Simeone se han quedado con la mejor parte, gracias a que se han quedado con el triunfo seis de sus últimos 10 enfrentamientos disputados ante sus rivales de turno.

Finalmente, Atlético de Madrid parte como favorito para quedarse con el título, pero se espera que sean 90 minutos de alta intensidad en los que ambos dejen la vida en una nueva instancia decisiva de la Copa del Rey.