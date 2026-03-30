Copa del Rey: ¿Cuántos títulos tiene el Atlético de Madrid?

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La Copa del Rey en su edición 2025-26 está a un partido de bajar el telón y coronar a un nuevo monarca, que saldrá de sus dos finalistas: el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

El Estadio de La Cartuja en Sevilla será el epicentro del partido decisivo el próximo 18 de abril, con la señal para Venezuela de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión.

Ahora bien, en medio de todo ya empieza a sentirse lo que será este compromiso, en el que desde el análisis parte como favorito el cuadro colchonero, dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone.

¿Cuál es el palmarés del Atlético de Madrid en Copa del Rey?

Los rojiblancos llegan con la vitola de favoritos, principalmente porque han sido un club más habituado a estar en estos escenarios en los últimos años. No solo eso, sino también por la capacidad económica que gozan actualmente.

No obstante, dejando de un lado el poderío vigente de sus arcas y las estrellas que hoy visten esos colores, también es el predilecto en las apuestas porque su historial en Copa lo respalda.

En la comparativa entre ambos clubes, los colchoneros suman más ediciones coperas en sus vitrinas, con un total de 10 trofeos, que los convierten en el cuarto más ganador en la historia del certamen, por detrás de Barcelona (32), Athletic Bilbao (24) y Real Madrid (20).

Ahora bien, en ese recorrido también han dejado en el camino un total de nueve ediciones, en las que figuraron como subcampeones. La última vez que llevaron este título a su palmarés fue en 2013 y fue en 2010 la última vez en la que se quedaron con las ganas de celebrar en una final del torneo.

La historia es otra en la acera de la Real Sociedad con relación al Atlético de Madrid, porque los vascos solo han sumado en sus vitrinas dos ediciones ganadas con dos subcampeonatos. Eso sí, el cuadro blanquiazul tiene el registro más reciente del título entre ambos en Copa del Rey, con su conquista en 2020.