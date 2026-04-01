“La Primerísima” llega a sus 85: Mirla Castellanos celebra su cumpleaños

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Sin miedo a ocultar su edad, Mirla Castellanos celebra sus 85 años con una sesión fotográfica bajo la mirada del fotógrafo Iván Dumont, responsable de captar la esencia de “La Primerísima de Venezuela”.

Este martes 31 de marzo, la cantante venezolana está de cumpleaños, y para celebrarlo junto a sus seguidores compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde le llovieron cientos de felicitaciones por parte del medio artístico.

Las fotos de Mirla Castellanos

Con un vestido largo negro con detalles circulares y en capaz, Mirla posó para el lente del fotógrafo, además con un maquillaje y arreglo de Julio Matamoros, que resaltó sus facciones.

La intérprete de “Yo no sé vivir sin ti” se dejó llevar en cada uno de las poses para conquistar la cámara con una gran sonrisa en su rostro sin perder su característica elegancia.

La publicación se llenó de comentarios reconociendo su imagen. “Wow Que belleza”, “Bella a sus 85 nadie como ella”, “LARGA VIDA A LA PRIMERÍSIMA”, “Preciosa mi queridísima”, son algunas de las opiniones de los usuarios.

“La Primerísima de Venezuela”

Mirla Castellanos, conocida como "La Primerísima” albarca más de 60 años de trayectoria artística como cantante y actriz. Consagró su carrera entre los años 60 y 80, revolucionó la balada pop en Venezuela.

Además, destacó internacionalmente en el Festival de Sanremo, Billboard 1983 y marcó pauta en la era dorada de la televisión en Sábado Sensacional trasmitido por Venevisión.