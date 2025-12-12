Corpoelec realizará jornada especial de atención para estos estados

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) informó que desplegará un plan de atención especial para los usuarios de 22 municipios entre los estados Carabobo y Miranda, la jornada se realizará solo el día sábado 13 de diciembre.

Trámite que atenderá Corpoelec

Según la nota de prensa de Corpoelec los ciudadanos podrán realizarán los trámites de: actualización de datos, notificación de deudas, recepción de reclamos, verificación de conexiones y pago de factura, bajo la modalidad de puntos de venta.

Horario de atención

Las jornada de atención a los usuarios en Carabobo será de 8:00 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde. Mientras que el estado Miranda los ciudadnaos serán recibidos desde las 9:00 am a 2:00 pm.

Municipios en Carabobo

Municipio Libertador

Casco central de Tocuyito. Motos Toro.

Municipio Montalbán

Avenida Piar, con calle Rivas, sector José Andrea Castillo.

Municipio Carlos Arvelo:

Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU) Central Tacarigua. Calle El Progreso, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua.

CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.

Municipio Guacara

CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.

CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.

Municipio Diego Ibarra

Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.

Municipio Puerto Cabello

CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.

CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la urbanización Cumboto Norte, avenida Salom, parroquia Juan José Flores.

Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.

Municipio San Diego

CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.

Municipio San Joaquín

Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.

Municipio Valencia

CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Center, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.

CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.

CIAU Piazza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.

CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.

CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.

Municipio Miranda

Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón.

Municipio Bejuma

CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.

Municipio Naguanagua

CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.

CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.

Municipio Juan José Mora

CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.

Municipio Los Guayos

CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.

Municipio en Miranda

Municipio Guaicaipuro

Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, edificio CORPOELEC.

Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2.

Municipio Los Salias

Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana Kilómetro 15.

Residencias Sierra Brava.

Municipio Zamora

Sector El Ingenio.

Municipio Acevedo

Sector Las Colinas.

Municipio Brión

Residencias Masión Cariba.

Municipio Cristóbal Rojas

Residencias Santa Rosa.

Municipio Tomás Lander

Residencias Ocumare Country.

Municipio Rafael Urdaneta

Urbanización Ciudad Zamora.