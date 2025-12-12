Corpoelec realizará jornada especial de atención para estos estados

La Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) informó que desplegará un plan de atención especial para los usuarios de 22 municipios entre los estados Carabobo y Miranda, la jornada se realizará solo el día sábado 13 de diciembre.
Trámite que atenderá Corpoelec
Según la nota de prensa de Corpoelec los ciudadanos podrán realizarán los trámites de: actualización de datos, notificación de deudas, recepción de reclamos, verificación de conexiones y pago de factura, bajo la modalidad de puntos de venta.
Horario de atención
Las jornada de atención a los usuarios en Carabobo será de 8:00 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde. Mientras que el estado Miranda los ciudadnaos serán recibidos desde las 9:00 am a 2:00 pm.
Municipios en Carabobo
- Municipio Libertador
Casco central de Tocuyito. Motos Toro.
- Municipio Montalbán
Avenida Piar, con calle Rivas, sector José Andrea Castillo.
- Municipio Carlos Arvelo:
Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU) Central Tacarigua. Calle El Progreso, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua.
CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.
- Municipio Guacara
CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.
CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.
- Municipio Diego Ibarra
Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.
- Municipio Puerto Cabello
CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.
CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la urbanización Cumboto Norte, avenida Salom, parroquia Juan José Flores.
Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.
- Municipio San Diego
CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.
- Municipio San Joaquín
Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.
- Municipio Valencia
CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Center, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.
CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.
CIAU Piazza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.
CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.
CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.
- Municipio Miranda
Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón.
- Municipio Bejuma
CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.
- Municipio Naguanagua
CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.
CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.
- Municipio Juan José Mora
CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.
- Municipio Los Guayos
CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.
Municipio en Miranda
- Municipio Guaicaipuro
Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, edificio CORPOELEC.
Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2.
- Municipio Los Salias
Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana Kilómetro 15.
Residencias Sierra Brava.
- Municipio Zamora
Sector El Ingenio.
- Municipio Acevedo
Sector Las Colinas.
- Municipio Brión
Residencias Masión Cariba.
- Municipio Cristóbal Rojas
Residencias Santa Rosa.
- Municipio Tomás Lander
Residencias Ocumare Country.
- Municipio Rafael Urdaneta
Urbanización Ciudad Zamora.