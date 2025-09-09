Eliminatorias Conmebol

Gol de Colombia: Luis Suárez hunde a la Vinotinto con su tercer gol

Colombia ya clasificada al Mundial con el triunfo termina las eliminatorias con 

Por Meridiano

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 08:56 pm
Luis Suárez marcó para Colombia el 2-3 en el minuto 50 del segundo tiempo, resultado que hunde a Venezuela en el camino hacia el Mundial. El artillero por primera vez logra un doble con su selección.

Luis Suárez culminó una gran corrida orquestada por James Rodríguez desde el mediocampo. El delantero recibió solo por la banda izquierda, luego con un par de regates se quitó al defensor Miguel Navarro y sacó un soberbio disparo desde dentro del área.

Rafael Romo pese a que se estiró para evitar el tanto, el balón se abrió hacia el ángulo derecho. 

El hat-trick histórico de Suárez

El tercer gol de Luis Suárez llegó en el minuto 59 del complemento, luego que otra triangulación rápida con espacios, debido a que Venezuela está volcada en ataque, permitió al delantero del Sporting de Lisboa vacunara a Romo con su primer Hat-trick con la seleccipon de Colombia.

 


En desarrollo

