Juegos para este viernes 12 de diciembre en la LVBP

Es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por lo tanto, todo está listo, para disfrutar de una gran jornada que luce totalmente prometedora en este 12 de diciembre.

Por tercer día consecutivo, se llevarán a cabo solamente tres desafíos, motivado a que en esta ocasión descansarán las novenas de Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui. El duelo que genera más expectativas se efectuará en Valencia.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Leones del Caracas (José Torres) vs Águilas del Zulia (José Dávila) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Tiburones de La Guaira (Zac Grotz) vs Navegantes del Magallanes (José Suárez) 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Tigres de Aragua (Nick Struck) vs Bravos de Margarita (Abdiel Saldana) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.