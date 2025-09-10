Telasco Segovia hace historia con su golazo ante Colombia

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada cargada de emoción en el Estadio Monumental de Maturín, el mediocampista Telasco Segovia se inscribió con letras de oro en la historia del fútbol venezolano al marcar el segundo gol más rápido de la Vinotinto en todas las Eliminatorias Sudamericanas.

El tanto, anotado a los 122 segundos del inicio del partido contra Colombia, no solo abrió el marcador de un encuentro crucial, sino que también estableció una nueva marca para el joven jugador.

La jugada se originó de una destacada acción ofensiva de Salomón Rondón, quien demostró su jerarquía al aguantar el balón y asistir de manera precisa a Segovia. El jugador del Inter Miami, con un potente remate de derecha, envió el balón al fondo de la red, desatando la euforia en las tribunas.

Casi iguala a Ruberth Morán

El golazo de Telasco Segovia solo es superado en rapidez por el histórico tanto de Ruberth Morán, quien en 2001 marcó a los 95 segundos en un partido contra Paraguay.

Este récord resalta la importancia del gol del mediocampista criollo, no solo por su valor en el partido actual, sino por su lugar en la memoria histórica de la selección venezolana.

Todos los aficionados presentes en el estadio coreaban el nombre de Telasco y esperan que pueda seguir marcando diferencias con la Absoluta de la Vinotinto. Cabe destacar, que anteriormente había marcado el gol del empate ante Brasil en este mismo recinto, con un remate potente desde fuera del área.