GOOOOLAZOOO: Telasco Segovia abre el marcador para la Vinotinto

Venezuela comenzó el partido con todo, ya que aprovechó su primera oportunidad de gol para abrir el marcador. Telasco Segovia marcó el 1-0 en el minuto 3 del primer tiempo.

Segovia aprovechó un pase perfecto por parte de Salomón Rondón quien sirvió de pivote, lo que permitió al joven mediocampista del Inter Miami desmarcarse desde el borde del área para recibir y sacar un latigazo que se metió en el segundo palo.

Este es el segundo gol de Segovia en nueve presentaciones con la Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas. Para Salomón Rondón es su séptima asistencia en toda su carrera con la selección de Venezuela.

En desarrollo