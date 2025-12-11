LVBP: Así le fue a Orlando Arcia en su regreso a los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 22 de diciembre de 2023, Orlando Arcia no jugaba con los Leones del Caracas en esa instancia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El de esa fecha correspondió a un partido de una doble tanda en ronda eliminatoria, que correspondió ante Águilas del Zulia.

En aquel segundo juego bateó de 3-0, mientras que en el primero se fue de 4-1 con 1 carrera empujada y ponche.

Orlando Arcia de nuevo con Leones del Caracas

El campocorto que este 2025 formó parte de los Bravos de Atlanta y los Rockies de Colorado en la MLB, este 10 de diciembre volvió al conjunto melenudo, que enfrentó a su rival de siempre, Navegantes del Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Con el madero, el hermano menor de Oswaldo respondió, al ligar de 4-2 con ponche incluido; su primer indiscutible llegó en la 2da entrada ante los envíos del abridor local, Bryan Mata. El segundo inatrapable lo despachó en el 6to contra Enderson Franco.3

LVBP - Beisbol

A pesar de su performance, la ofensiva caraquista una vez más estuvo demasiado floja para fabricar rayitas; fueron 13 los imparables pero solo 3 las rayitas camino a una dolorosa derrota de 10x3, con la que no solo perdieron la serie particular con los magallaneros, 5-2, sino que les mandó en solitario al último lugar de la tabla de posiciones.

Fue así porque también Tiburones de La Guaira fustigó a Tigres de Aragua. El equipo Caracas quedó a 1 de los escualos y 1.5 de los navieros.