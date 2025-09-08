¿Qué pasará con el futuro de Fernando Batista en la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

A menos de 24 horas del crucial partido contra Colombia, el seleccionador nacional de la Vinotinto, Fernando Batista, ofreció las primeras declaraciones en la rueda de prensa oficial, mostrando un semblante de total confianza y optimismo.

Una de las principales preocupaciones de la afición y la prensa era el estado físico de José "Brujo" Martínez, quien había sufrido una lesión en la concentración previa. Sin embargo, el "Bocha" trajo tranquilidad con sus palabras, confirmando que el mediocampista está en óptimas condiciones para el encuentro.

"El 'Brujo' desde Buenos Aires entrenó a la par de sus compañeros y está para jugar, no hay ningún problema", afirmó el estratega. Su presencia es fundamental para contener la ofensiva colombiana y dar equilibrio al equipo. Asimismo, también confirmó que Tomás Rincón también estará disponible.

El futuro de Batista

La pregunta obligada sobre su futuro en caso de no conseguir la clasificación al repechaje fue planteada al seleccionador, aunque dejó claro que su mente y la de todo el cuerpo técnico están enfocadas al 100% en el partido de mañana y no en lo que pueda suceder después.

"Lo que pase después de mañana no lo pienso. Solo pienso en un triunfo, en un buen partido. Ni en estos días, ni en ningún momento pienso en lo que pasará en el futuro. Por el contrario, estoy muy contento e ilusionado, de lo que vamos a jugar mañana, de todo lo que puede venir, siempre positivo", explicó.

Estas declaraciones no solo reflejan la mentalidad del técnico, sino que también envían un mensaje claro a sus jugadores y a la afición: el enfoque está en la victoria, en darlo todo en el campo, sin distracciones ni presiones adicionales.