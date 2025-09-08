Así va el historial entre Venezuela vs Colombia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El próximo encuentro entre la Vinotinto y Colombia adquiere una relevancia sin precedentes. Para Venezuela, no es solo un partido de eliminatorias; es la oportunidad de reescribir su historia y dar un paso monumental hacia el Mundial de 2026.

Una victoria les aseguraría, de forma directa y sin depender de otros resultados, su pase al repechaje, un logro que sería el más importante en la trayectoria del fútbol venezolano. Sin embargo, para conseguirlo, la Vinotinto deberá superar no solo a un rival de gran nivel, sino también a la historia misma.

Historial por Eliminatorias

Los duelos por las Eliminatorias Sudamericanas han sido, en su mayoría, favorables para Colombia. A lo largo de 19 partidos disputados, el balance es claramente inclinado a favor de los cafeteros:

Colombia: 10 victorias

Venezuela: 3 victorias

Empates: 6

Esta disparidad se refleja también en el apartado goleador, donde Colombia ha demostrado una mayor contundencia y solidez defensiva:

Goles de Colombia: 25

Goles de Venezuela: 10

La Vinotinto ha luchado por encontrar la fórmula para vulnerar la defensa colombiana y, a su vez, ha sufrido para contener su poder ofensivo. No obstante, las victorias venezolanas, aunque escasas, han sido épicas y celebradas con fervor por su afición.

Historial general

El recuento total de 49 partidos oficiales entre ambas selecciones, incluyendo la Copa América y otros torneos, amplía la perspectiva y confirma la tendencia histórica:

Colombia: 24 victorias

Venezuela: 7 victorias

Empates: 18

Estos números demuestran la hegemonía histórica de Colombia en los enfrentamientos directos, pero también la capacidad de Venezuela para dar pelea y conseguir puntos valiosos, especialmente en la última década, donde el fútbol venezolano ha experimentado un crecimiento significativo.

El próximo encuentro es la oportunidad perfecta para que Venezuela, con una generación de jugadores en su mejor momento, escriba un nuevo capítulo en este historial. Un capítulo donde la historia sea un incentivo y no una carga, y donde una victoria significaría un salto gigantesco hacia el sueño mundialista.