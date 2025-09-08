La Vinotinto se juega el repechaje al Mundial 2026: Programa Especial de Tercer Tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Este martes 9 de septiembre a las 6:00p.m., Meridiano Televisión transmitirá en vivo un programa especial de Tercer Tiempo dedicado a la Vinotinto. Será una gran antesala al choque contra la selección de Colombia. Una cita imperdible para todos los fanáticos del fútbol venezolano que sueñan con ver a la selección nacional alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Tercer Tiempo Vinotinto

El programa especial contará con un análisis detallado del presente de la Vinotinto, sus opciones tácticas, el desempeño de sus figuras claves y el panorama que enfrentará ante los cafeteros. Además, los especialistas de Tercer Tiempo compartirán estadísticas exclusivas, datos históricos y curiosidades sobre los duelos entre Venezuela y Colombia en eliminatorias mundialistas.

Este programa especial busca responder las grandes interrogantes de la afición: ¿cómo llega la Vinotinto al partido decisivo?, ¿qué factores pueden inclinar la balanza a favor de Venezuela?, ¿qué papel jugarán estrellas como Salomón Rondón o Tomás Rincón?

La previa de Meridiano no solo repasará el presente, sino también el camino recorrido por la Vinotinto en estas eliminatorias, destacando los momentos claves que la mantienen con vida en la lucha por un cupo al repechaje. Además, disfrutarás de invitados especiales y entrevistas exclusivas.

