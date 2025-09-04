Salomón Rondón es el talismán de la Vinotinto contra Argentina (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La relevancia de Salomón Rondón para la Vinotinto es indiscutible. Con más de 40 goles, ha superado a leyendas como Juan Arango y ha consolidado su posición como el artillero más prolífico que ha vestido la camiseta nacional.

Sin embargo, lo que realmente distingue al "Gladiador" no es solo su récord, sino su papel en la construcción de los pocos, pero significativos, resultados positivos que Venezuela ha logrado frente a Argentina a lo largo de su historia.

El historial de enfrentamientos entre Venezuela y Argentina ha sido, en su mayoría, desfavorable para la Vinotinto. Pero, en los cinco resultados positivos que la selección ha conseguido frente a la "Albiceleste", la figura de Salomón Rondón estuvo presente en todos y cada uno de esos encuentros.

Su presencia es la clave

1. Venezuela 1-0 Argentina (2011): Este partido marcó un hito histórico. La Vinotinto, bajo la dirección de César Farías, logró la primera victoria de su historia frente a la todopoderosa Argentina. El gol de Fernando Amorebieta, un cabezazo letal en un tiro de esquina, selló el triunfo.

2. Venezuela 2-2 Argentina (2016): En un emocionante duelo por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, la Vinotinto logró un valioso empate en Mérida. Con goles de Juan Pablo Añor y Josef Martínez, Venezuela llegó a tener una ventaja de 2-0, antes de que Argentina empatara.

3. Argentina 1-1 Venezuela (2017): Un año después, la Vinotinto volvió a sorprender al mundo al lograr un empate en Buenos Aires. Este resultado fue un gran logro en las eliminatorias, especialmente considerando el contexto de un partido en territorio rival.

4. Argentina 1-3 Venezuela (2019): Este amistoso, disputado en el Estadio Wanda Metropolitano, fue la primera y única victoria de Venezuela en suelo europeo frente a Argentina. Rondón fue el autor de uno de los goles y su actuación fue estelar.

5. Venezuela 1-1 Argentina (2024): El más reciente de los duelos, con un Salomón Rondón ya en la recta final de su carrera, se demostró su vigencia. En este partido, el "Gladiador" anotó el tanto de la igualdad, tras asistencia de Yeferson Soteldo.