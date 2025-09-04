Por esta insólita razón Venezuela podría clasificar al Mundial 2030

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tiene su mirada y enfoque en clasificarse a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México Estados Unidos y Canadá. La selección nacional afronta este jueves el inicio de una jornada crucial ante Argentina, con el objetivo de puntos y asegurar su puesto en el Repechaje.

Pese a que la próxima cita mundialista está a la vuelta de la esquinas, ya surgen nuevas informaciones sobre el Mundial de 2030, que involucra a países sudamericanos como sedes. Existen posibilidades de que Argentina no participe en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, debido a su condición de país coorganizador del torneo. Al compartir la sede con Uruguay y Paraguay, los actuales campeones del mundo no participarían en los clasificatorios, de acuerdo el periodista Esteban Edul.

De confirmarse esto, selecciones como la Venezuela, Bolivia, Perú y Chile serían las grandes beneficiadas de que las mencionadas oncenas no compitan en el próximo proceso eliminatoria. Además de las sedes sudamericanas, España, Portugal y Marruecos destacan como los otros países a recibir el magno evento.

¿Eliminatorias Conmebol de 7 selecciones?

Con esta posibles medidas de Argentina, Uruguay y Paraguay como organizador, solo siete selecciones podrían estar encarando las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. Cabe destacar que, esto ya se repitió en una oportunidad cuando Brasil no participó en los clasificatorios a la Copa del Mundo, que se celebró en el mencionado país.

La Conmebol tendría que ajustar el sistema de clasificación, ya que tres de sus selecciones quedarían fuera del proceso competitivo. Aunque todavía no es oficial, esta posibilidad está siendo considerada por la FIFA y podría marcar un precedente en la historia de las Eliminatorias.