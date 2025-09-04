Fútbol Internacional

Esto dice Carlo Ancelotti sobre su selección brasileña para el Mundial 2026

Por Stefano Malavé Macri
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 11:07 pm

El seleccionador de 'la Canarinha' expone su criterio para elegir a sus jugadores

La selección nacional de Brasil es una de las trece naciones que han confirmado su presencia en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, aun cuando restan dos fechas para el cierre de las eliminatorias.

En este sentido, los últimos compromisos que le restan, los cuales serán ante Chile en el Maracaná de Rio de Janeiro y ante Bolivia en El Alto, servirán al estratega Carlo Ancelotti para probar a aquellos jugadores que podrían formar parte de la nómina para dicha cita.

Con respecto a esta posible plantilla de jugadores que representarán a 'La Canarinha' en el evento futbolístico más importante del mundo, el estratega italiano manifiesta sus tres claves para conformarla:

La calidad

Sobre este primer aspecto, Ancelotti considera que todos los jugadores brasileños cuentan con ello: "Para estar en el equipo nacional, como dije, hay que estar al 100% físicamente y jugar para el equipo".

Jugar en equipo

El italiano siempre ha manifestado la idea de priorizar el trabajo colectivo en pro de obtener los mejores resultados. Por ende, si bien considera prioritaria la calidad, establece que "Hay que jugar para el equipo y no individual"

Encajar

"Puede ser que convoque o alinee a un jugador con menos calidad, pero más efectivo para el equipo", concluye el seleccionador de Brasil, considerando como un aspecto fundamental el engranar correctamente sus piezas en pro de la estrategia.

Miércoles 03 de Septiembre de 2025
