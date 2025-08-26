¿Quién faltó en la convocatoria de Brasil para la fecha FIFA?

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado la lista de convocados para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y el seleccionador Carlo Ancelotti ha dejado a más de uno con la boca abierta.

La gran sorpresa de la convocatoria es la ausencia de figuras estelares como Rodrygo, Neymar Jr., Endrick y Vinícius Jr., una decisión que responde a una combinación de factores físicos y tácticos, y que abre la puerta a una nueva generación de talentos.

Razones detrás de sus ausencias

Neymar Jr.: El emblemático '10' de la canarinha no ha sido incluido en la lista. Si bien Ancelotti ha señalado que tiene en cuenta al jugador del Santos, su ausencia se debe principalmente a un pequeño problema físico y a su momento futbolístico.

Rodrygo Goes: En su caso, la situación es similar a la de Neymar. El staff ha manifestado que el jugador del Real Madrid no está en su mejor momento, ya que ha estado fuera de acción por un tiempo considerable. Aunque el entrenador le tiene gran aprecio, su exclusión se justifica por la importancia de que los jugadores estén al 100% de su condición física.

Vinícius Jr.: El extremo no formará parte de la convocatoria debido a una sanción que le impide jugar el primer partido contra Chile. Ante esta situación, Ancelotti ha decidido dejar al extremo en Madrid para que descanse, en lugar de someterlo al desgaste de un viaje a la altura para el encuentro contra Bolivia.

Endrick: El joven prodigio continúa en proceso de recuperación de una lesión muscular que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el final de la temporada pasada. Ancelotti ha optado por no apresurar su regreso, permitiendo que complete su rehabilitación para evitar cualquier recaída.

Un nuevo ciclo

Con estas ausencias, Carlo Ancelotti busca cerrar con solidez la fase de clasificación y dar oportunidad a nuevos talentos y probar variantes de cara al Mundial de 2026.

La lista incluye nombres como Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, João Pedro y Kaio Jorge, quienes tendrán la oportunidad de consolidarse en el equipo y demostrar que pueden ser parte del recambio generacional de la selección brasileña.