Por esta razón Carlo Ancelotti dejó fuera a Neymar Jr de la convocatoria de Brasil

De cara a las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección nacional de Brasil disputará sus compromisos ante Chile y Bolivia.

Ya clasificada a la próxima cita mundialista, 'La Canarinha' tendrá dos partidos donde sus jugadores buscarán dar el cien por ciento, de modo que puedan ganarse un puesto en el equipo para este certamen.

Carlo Ancelotti, seleccionador del combinado brasileño, anunció este lunes su lista de convocados, donde destacan las ausencias de los jugadores del Real Madrid y del atacante del Santos y capitán de la selección Neymar Jr.

Una lesión más

El futbolista paulista sufrió recientemente una lesión, más precisamente un edema muscular en el muslo derecho, siendo este el motivo principal de su ausencia. Si bien podrá volver a las canchas a finales de mes, el técnico italiano no quiere arriesgarlo.

"Neymar no está porque tuvo un problema en la última semana", declaró Ancelotti sobre su ausencia: "Pero a Neymar no necesitamos probarlo. Todo el mundo lo conoce, desde la comisión técnica hasta los hinchas".

Ganarse el puesto

Del mismo modo, este advierte al '10' de la 'Verdeamarela' para ganarse un puesto en la lista de 26 para el Mundial: "Como todos lo otros, Neymar tendrá que estar en una buena condición física para ayudar a la selección y hacer las cosas bien en el Mundial".

La última participación de Neymar Jr con la selección brasileña se produjo en la jornada 4 de las eliminatorias el 17 de octubre de 2023, cuando enfrentó a Uruguay. Allí salió adolorido para, posteriormente, ser diagnosticado con una rotura de ligamento que lo alejó de las canchas por más de un año.