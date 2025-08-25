Carlo Ancelotti con Brasil se anota un nuevo favor al Real Madrid y no así con Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este lunes se dio a conocer los nombres que dirán presente con la selección de Brasil en la venidera doble fecha de eliminatorias mundialistas, a disputarse en el mes de septiembre. En la lista hay algunas sorpresas presentadas por el técnico de la canarinha, Carlo Ancelotti.

El estratega italiano asombró en este llamado no tanto por los jugadores a los que convocó, sino más bien por algunos nombres que dejó fuera de la expedición, que actualmente son referentes del combinado.

Esas ausencias benefician en gran parte al Real Madrid, su ex equipo, porque permitirá que los futbolistas en cuestión puedan utilizar esos días para descansar y no exponerse a posibles lesiones que los saque del inicio de la temporada con los merengues.

¿Qué jugadores dejó fuera Carlo Ancelotti del Real Madrid?

Específicamente son cuatro nombres que no viajarán con la canarinha, siendo el más mediático Vinicius Jr, que venía siendo estelar y titularísimo en el equipo nacional.

A su vez, en ese cuadro de bajas -desde una decisión técnica- están Rodrygo, Éder Militao y Endrick, tres futbolistas que podían formar sin problema alguno el once titular de la selección.

Ahora bien, en medio de todo, el italiano no tuvo el mismo criterio para dejar fuera a una de las figuras del FC Barcelona. Se trata Raphinha, líder hoy de Brasil y que también cumple con parte de ese rol en el cuadro azulgrana.

Hay que recordar que la Brasil de Carlo Ancelotti jugará el jueves 4 de septiembre contra Chile en condición de local, para luego cerrar la eliminatorias ante Bolivia en la complicada altura de El Alto.