El Barça mantiene en el radar a esta joya de River Plate

Aunque el FC Barcelona aún debe resolver algunas inscripciones de jugadores en LaLiga para esta temporada, lo que se traduce a que no llegarán nuevos fichajes en este periodo hasta final de mercado veraniego, el club azulgrana mantiene activo su radar en nuevos talentos.

Con el fin de mantener una plantilla renovada con jóvenes que apunten el buen futuro del club, el Barça firmó este verano al extremo sueco Roony Bardghji (19 años). Además, recientemente han surgido rumores sobre una joya de River Plate y el interés de la directiva azulgrana.

Barça tras los pasos de Subiabre

Según informó 'TNT Sports', el Barcelona estaría tras la pista de Ian Subiabre como posible refuerzo. El joven de 18 años, tiene contrato hasta 2028 junto a una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. Subiabre ya ha disputado 18 partidos con el primer equipo de River Plate, en donde registra un gol.

El agente del argentino es Claudio Caniggia. Los rumores entorno al jugador, señala que estaría en Europa, encendiendo las alarmar en el River frente a la posibilidad de que el joven tome un nuevo rumbo.

Con muchas habilidades que admirar, zurdo y capaz de jugar por las dos bandas, Ian Subiabre firmó una extraordinaria actuación en el pasado Sudamericano Sub-20, con tres goles en seis partidos. Ahora el norte es ser un referente dentro del combinado albiceleste de cara al Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Según, el Barça enviará algunos representantes al torneo para que puedan ver de cerca a los mejores jugadores jóvenes del mundo, y estos seguro tendrán la vista puesta en Subiabre.

Regla 1-1 del ‘Fair Play’

Ahora, más allá de lo que desee la directiva y le futuro prometedor, es que el Barça tiene un escenario complicado para poder cerrar alguna incorporación, bien sea de Subiabre o a cualquier otro, tras año estar todavía en la regla 1-1 del 'fair play' financiero.