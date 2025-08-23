LaLiga: Barcelona es un caos en defensa pero logra rescatar tres puntos ante el Levante (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sufrió este sábado en su visita al Ciutat de València más de lo esperado. Los dirigidos por Hansi Flick mostraron una de sus versiones más débiles en defensa desde que el técnico alemán asumió el banquillo blaugrana. Cada contraataque del Levante era prácticamente una ocasión clara de gol para el conjunto de Julián Calero, que aprovechó la fragilidad defensiva del rival para irse al descanso con una ventaja de 2-0 en el marcador.

Un primer tiempo para el olvido del Barcelona

El arranque del encuentro dejó en evidencia la poca solidez defensiva del Barcelona. Apenas al minuto 15, Ivan Romero culminó con frialdad una contra del Levante, batiendo al portero tras recibir un pase filtrado que dejó mal parada a la zaga catalana.

El desconcierto continuó y, al 33, otra acción rápida de los locales terminó en un penal por mano dentro del área. José Luis Morales transformó la pena máxima con seguridad, poniendo un sorprendente 2-0 que encendió la ilusión de la afición granota.

Con este panorama, el Barcelona se marchó al vestuario con serios problemas en defensa y un marcador que amenazaba con convertirse en una sorpresa mayúscula de la jornada.

La reacción inmediata en la segunda mitad

El descanso pareció despertar al conjunto blaugrana. Apenas reiniciadas las acciones, Pedri descontó al minuto 49 con un remate preciso desde el borde del área tras una jugada colectiva. Tres minutos después, Ferran Torres completó la reacción parcial con una definición cruzada que dejó sin opciones al arquero rival. En cuestión de instantes, el Barcelona igualó el marcador y obligó al Levante a replegarse.

El equipo de Calero resistió como pudo durante gran parte del segundo tiempo, pero el desgaste físico y la jerarquía individual de los culés inclinaron el partido hacia el lado visitante.

Cuando parecía que el duelo terminaría en empate, el Barcelona encontró el premio en el tiempo añadido. Al minuto 92, Lamine Yamal se animó con un disparo que desvió en su trayectoria Unai Elgezabal, convirtiéndose en un autogol que selló el 2-3 definitivo.

El resultado ratificó el dominio reciente del Barcelona en sus enfrentamientos ante el Levante. Los granotas no han podido vencer en los últimos seis duelos ligueros (1E 5D), desde aquel recordado 3-1 en noviembre de 2019. Además, los blaugranas mantienen un largo invicto en visitas a la Comunidad Valenciana, donde acumulan ya 17 partidos sin perder (15V 2E).

Para el Levante, que venía de caer 2-1 ante el Alavés supone cerrar las primeras dos jornadas sin puntos en la tabla. Para el Barcelona, en cambio, fue una victoria sufrida que dejó más dudas que certezas sobre su funcionamiento defensivo bajo el mando de Flick.