Lamine Yamal hace historia en LaLiga y supera a Raúl González

La principal estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, sigue dando de qué hablar dentro del mundo del fútbol. En el compromiso de este sábado 29 de noviembre ante el Deportivo Alavés se ha instalado en un nuevo registro histórico dentro de la primera división del fútbol español.

El futbolista de 18 años anotó el gol del empate para el conjunto culé al minuto 8. Con este tanto, no solo se consolida como una de las mayores promesas del fútbol mundial, sino que deja en evidencia que está dejando los problemas de lesiones que le han afectado en los últimos meses.

Asimismo, este gol no solo funcionó para igualar el marcador en un duelo que todavía está en curso, sino que además posicionó a Yamal en un renglón privilegiado dentro de la historia del fútbol español. Con 18 años y 139 días, se convirtió oficialmente en el jugador más joven en alcanzar los 19 goles en LaLiga, superando una marca que se había mantenido por décadas.

Lamine Yamal se une a Raúl González

Al alcanzar dicha cifra, según Misterchip, superó a la leyenda madridista Raúl González, quien logró su gol número 19 con 18 años y 215 días, cifra que durante mucho tiempo fue considerada una hazaña irrepetible. Hoy, Yamal no solo la supera, sino que abre la puerta a la posibilidad de romper aún más récords juveniles si mantiene su ritmo actual, respectivamente.

No cabe duda de que cuando Yamal está en óptimas condiciones, su presencia en el campo modifica sistemas defensivos y genera desequilibrio constante, cualidades que han llevado a expertos y aficionados a considerarlo como una figura destinada a marcar una era en este prestigioso deporte.

Finalmente, este nuevo récord de Lamine Yamal puede ser un aspecto fundamental en su búsqueda constante de mejorar y estar entre los mejores futbolistas de la actualidad. De mantenerse saludable durante toda la temporada, no cabe duda de que será uno de los principales responsables del éxito que logre conseguir el FC Barcelona.