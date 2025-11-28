LaLiga: Barcelona y Real Madrid vuelven a otra fecha para jugarse el liderato

Suscríbete a nuestros canales

Otro fin de semana está a las puertas y uno de los torneos más seguidos en el mundo volvió a la activación de su recorrido. Se trata de LaLiga de España, que ya jugó su primer partido en la fecha 14 del certamen, con la victoria de Getafe a Elche (1-0).

Sin embargo, como algo entendible, los focos principales estarán puestos en los dos colosos del balompié ibérico, que además protagonizan la parte alta de la tabla de posiciones: Barcelona y Real Madrid.

Los azulgranas estarán en acción este sábado 29 de noviembre en su casa, el Spotify Camp Nou, al que volvieron la fecha pasada y que se mantiene en la renovación de sus instalaciones de cara al 2026.

Los culés se medirán en este duelo ante el Deportivo Alavés, con la intención de sacar los tres puntos, tomar el liderato del certamen y dejar del lado merengue la presión de no fallar en la jornada.

Barcelona aprieta al Real Madrid que tiene poco margen

Por su parte, los dirigidos por Xabi Alonso saltarán al campo el domingo 30 de noviembre y lo harán en una visita al campo de Montivili para medirse al Girona, otro club de Cataluña.

Los merengues tienen poco margen para fallar porque solo tienen la cima del torneo tomada por un punto de diferencia, después del empate con Elche (2-2) la fecha anterior. Actualmente, los madridistas tienen 32 puntos y los blaugranas suman 31, con un mano a mano frenético por ese primer puesto.

No obstante, no hay que perderle foco a lo que viene haciendo Villarreal, que es tercero en la clasificación con 29 puntos y que el domingo tiene un durísimo encuentro contra la Real Sociedad de Jon Aramburu.

Finalmente, este sábado en LaLiga también debería ver acción otro criollo, en este caso Salomón Rondón contra un club que viene peleando los puestos altos y es candidato, el Atlético de Madrid, que actualmente es cuarto 28 puntos.