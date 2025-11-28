FC Barcelona con baja sensible para enfrentar al Alavés

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona recibió una noticia preocupante de cara al duelo contra Deportivo Alavés por la Jornada 14 de LaLiga. Una de sus grandes figuras en defensa se perderá el encuentro por un problema físico sin especificar; el club blaugrana necesitará reacomodar la zona defensiva para no tener problemas.

Uno de los nombres de la semana es Ronald Araujo por la expulsión que recibió en el duelo de Champions League contra el Chelsea. Este viernes se anunció que no será de la partida contra Alavés por problemas físicos. Una baja sensible para los blaugranas de cara a la Jornada 14 de LaLiga.

El central uruguayo no está teniendo la mejor temporada posible, muchas expulsiones, problemas físico, falto de ritmo y sin soluciones probables en el corto plazo. La baja de Araujo se suma a la de Fermín López que estará fuera dos semanas por una lesión en el sóleo.

FC Barcelona recupera a dos jugadores para este fin de semana

Las bajas de Ronald Araujo y Fermín López son sensibles, pero al menos recuperan a dos piezas fundamentales en el once de Hansi Flick en el FC Barcelona. Pedri y Raphinha están de vuelta y con opciones de jugar contra el Deportivo Alavés, al menos un par de minutos.

Raphinha ya jugó contra el Chelsea un par de minutos mostrando el talento que tiene, aunque aún está bastante falto de ritmo. En esa línea, seguramente vuelva a ver minutos por LaLiga. El Barca de Flick ha sufrido mucho las ausencias d en sus jugadores en juegos importantes.

FC Barcelona ha recuperado el terreno perdido en LaLiga

El Barcelona pese a perder el Clásico, logró recuperar el terreno perdido en LaLiga. Está a solo un punto de la primera posición y una cantidad larga de encuentros por disputar. De hecho, podría mantenerse así, al menos hasta el final de año y comenzar el 2026 con la misma intensidad.