LVBP: Magallanes vapulea a las Águilas a fuerza de jonrones

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Navegantes del Magallanes logró su tercera victoria consecutiva al propinarle una felpa a las Águilas del Zulia en Valencia con pizarra de 10 a 3 gracias a un total de cinco cuadrangulares desplegados por su ofensiva.

La Nave inició el ataque en el propio primer inning con jonrón de tres carreras de Rougned Odor. Después, en el tercero, José Pirela descontó para el Zulia con hit productor de dos carreras.

En el cuarto, Águilas igualó el score con boleto con la casa llena a Andrés Chaparro.

En el quinto, Magallanes desplegó su arsenal con tres jonrones cortesía de Tucupita Marcano, Renato Núñez y Andretty Cordero para ampliar la ventaja 7 a 3.

Las últimas tres rayitas de los filibusteros llegaron en el séptimo con el segundo jonrón de la noche de Rougned Odor y de Carlos Rodríguez en el cierre del octavo.

La victoria fue para Saul Garcia (3-0) y la derrota para Henry Centeno (1-3).