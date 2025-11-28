LVBP

LVBP: Magallanes vapulea a las Águilas a fuerza de jonrones

Con pizarra de 10 a 3

Por

Meridiano

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 10:42 pm
LVBP: Magallanes vapulea a las Águilas a fuerza de jonrones
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Navegantes del Magallanes logró su tercera victoria consecutiva al propinarle una felpa a las Águilas del Zulia en Valencia con pizarra de 10 a 3 gracias a un total de cinco cuadrangulares desplegados por su ofensiva.

NOTAS RELACIONADAS

La Nave inició el ataque en el propio primer inning con jonrón de tres carreras de Rougned Odor. Después, en el tercero, José Pirela descontó para el Zulia con hit productor de dos carreras.

En el cuarto, Águilas igualó el score con boleto con la casa llena a Andrés Chaparro.

En el quinto, Magallanes desplegó su arsenal con tres jonrones cortesía de Tucupita Marcano, Renato Núñez y Andretty Cordero para ampliar la ventaja 7 a 3.

Las últimas tres rayitas de los filibusteros llegaron en el séptimo con el segundo jonrón de la noche de Rougned Odor y de Carlos Rodríguez en el cierre del octavo.

La victoria fue para Saul Garcia (3-0) y la derrota para Henry Centeno (1-3).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Venezuela
Jueves 27 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol