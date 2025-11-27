Barcelona sufre dolorosa baja para los próximos partidos

Suscríbete a nuestros canales

El ida a Stamford Bridge generó severos problemas para el Barcelona después de terminar goleados (3x0) ante el Chelsea, el pasado martes 25 de noviembre. Los blaugranas sufrieron un bajón sensible con la lesión de una de sus principales figuras en el centro del campo para los próximos encuentros.

El jugador del primer equipo Fermín López sufre una pequeña lesión en el músculo sóleo de la pierna derecha, según ha informado el club. Aunque la dolencia no reviste gravedad, requiere un período de reposo y tratamiento específico para evitar complicaciones y asegurar una recuperación completa.

El tiempo estimado de baja es de aproximadamente dos semanas, durante las cuales el futbolista seguirá un plan de rehabilitación supervisado por los servicios médicos de los blaugranas. Si la evolución es favorable, Fermín podría reincorporarse progresivamente a los entrenamientos y estar disponible para los próximos compromisos del equipo.

Barcelona pierde a Fermín López

Fermín ha destacado como una pieza clave en el esquema de Hansi Flick con 13 compromisos disputados, siendo10 de ellos arrancando entre los titulares. Su presencia ha quedado en evidencia con siete goles y cuatro asistencias en 880 minutos entre su accionar en La Liga y UEFA Champions League.

Es probable que el centrocampista esté descartado en los próximos tres partidos de Liga, contra Alavés y Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y contra el Real Betis en Sevilla. Asimismo, no estaría disponible en el estreno de su mítico recinto en Champions League contra Eintracht Frankfurt. El jugador apunta a regresar frente al Osasuna, el próximo sábado 13 de diciembre.