Champions League: Resultados de la quinta jornada y posiciones tras el triunfo del Real Madrid

La Champions League siguió el recorrido de la quinta jornada este miércoles 5 de noviembre y en los partidos programados hubo sorpresas, goles y mucho movimiento en la tabla de posiciones.

Los focos estuvieron repartidos en muchos partidos, como el que disputó el Real Madrid en campo del Olympiacos, con un sufrido triunfo ante el conjunto griego (3-4).

Esa victoria les sirvió a los merengues para treparse a la quinta casilla con 12 unidades, mientras su rival acrecentó su peor momento en la posición 33 con dos puntos.

Por su parte, el partido con más goles lo protagonizó el PSG contra un conjunto inglés, el Tottenham, con un marcador extendido de 5-3 en el Parque de los Príncipes.

Liverpool dejó la sorpresa en Champions League

Como era de esperarse el Real Madrid mantuvo mucha atención en la competición. Sin embargo, la gran sorpresa quedó en el estadio de Anfield con la caída del equipo de Arnet Slot.

El cuadro rojo no pudo alegrar a su afición y dio extensión a la crisis de resultados, con el revés ante PSV, que necesitó de cuatro goles para llevarse los tres puntos y ahora estar en la posición 15 con ocho puntos, por los 9 de un Liverpool, que se quedó en la 13.

En el resto de la jornada de este miércoles Pafos y Mónaco igualaron a cero, Copenhague gano 3-2 al Kairat, Sporting de Portugal goleó 3-0 al Brujas, Eintracht Frankfurt cayó ante el Atalanta (0-3), Atlético de Madrid despachó a última hora al Inter de Milán (2-1) y Arsenal superó a un complicado Bayern Múnich (3-1).

La próxima jornada de esta edición en Champions League se jugará en el mes de diciembre, con su inicio el venidero 9 de ese mes y su continuidad el miércoles 10.