Champions League: Así fue el gol de Liam Delap con Chelsea ante Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

No ha sido la noche del FC Barcelona en Stamford Bridge, en su visita a Chelsea por la Champions League. Ahora, los culés han recibido el 3-0 parcial, firmado por Liam Delap.

El delantero convirtió su tanto en el compromiso al minuto 75' con algo de suspenso, porque la acción fue revisada en el VAR por un presunto fuera de juego previo a la diana.

Antes en el partido ya había anotado Estêvão Willian al 55', con una gran maniobra desde la zona derecha del ataque y que finalizó con un zapatazo indetenible por el guardameta Joan García.

Antes de eso, el primer gol en el cotejo fue obra de Jules Koundé en propia puerta, tras un entrevero con Ferrán Torres para sacar la pelota del área.