Champions League

Champions League: Así fue el gol de Liam Delap con Chelsea ante Barcelona

Barcelona llega a esta jornada con un registro de siete puntos y en la casilla once del torneo

Por

Meridiano

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 05:41 pm
Champions League: Así fue el gol de Liam Delap con Chelsea ante Barcelona
Suscríbete a nuestros canales

No ha sido la noche del FC Barcelona en Stamford Bridge, en su visita a Chelsea por la Champions League. Ahora, los culés han recibido el 3-0 parcial, firmado por Liam Delap.

El delantero convirtió su tanto en el compromiso al minuto 75' con algo de suspenso, porque la acción fue revisada en el VAR por un presunto fuera de juego previo a la diana. 

Antes en el partido ya había anotado Estêvão Willian al 55', con una gran maniobra desde la zona derecha del ataque y que finalizó con un zapatazo indetenible por el guardameta Joan García.

Antes de eso, el primer gol en el cotejo fue obra de Jules Koundé en propia puerta, tras un entrevero con Ferrán Torres para sacar la pelota del área.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Grandes Ligas
Martes 25 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol