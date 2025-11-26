Champions League: Kylian Mbappé hace historia con el Real Madrid en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha tenido a un gran protagonista en su participación en la quinta jornada de la Champions League. Se trata de Kylian Mbappé, quien se metió en una página más de la historia merengue en el torneo.

Justamente, el delantero ha liderado a los merengues en su partido contra el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis con cuatro anotaciones en su cuenta (22, 24, 29 y 60).

No obstante, este vino a ser el primer póker (cuatro goles en un partido) en su recorrido en la Liga de Campeones y que lo une a un selecto grupo de futbolista que lo alcanzaron en la entidad.

¿A quiénes se unió Mbappé con este registro en Champions League?

El atacante sigue dejando su huella en la oncena madridista y metió su nombre en un listado de históricos del club. Por ejemplo, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás son los únicos que han logrado este hito en un par de veces, según datos compartidos por Mister Chip.

Por su parte, el galo igualó a quienes muchos consideran como la leyenda más grande en la historia del equipo, nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

El francés había llegado a este jornada en Champions League con cinco goles a su cuenta, misma cantidad que ostenta Erling Haaland y Harry Kane, a solo uno de Victor Osimhen, quien lideraba este apartado.

Finalmente, Mbappé sigue demostrado su gran ritmo goleador en esta campaña con el Real Madrid, en la que ya firma en LaLiga también un registro de 13 anotaciones.