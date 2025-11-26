¡Barcelona en problemas! Camp Nou recibiría multa millonaria por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Después de golear (4x0) al Athletic Club por La Liga en lo que fue su retorno al Spofity Camp Nou, el Barcelona y el recinto presentando problemas y podría recibir un duro golpe con una multa millonaria que involucra a los empleados que fueron parte de la renovación del estadio.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat ha detectado una irregularidad grave en las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, implicando a una de las subcontratas encargadas de los trabajos. Tras una inspección, se descubrió que 79 trabajadores extracomunitarios estaban desempeñando sus funciones sin la documentación legal requerida, lo que constituye una violación de la normativa laboral y de extranjería.

Este hallazgo ha generado preocupación debido a las implicaciones legales y sociales que acarrea la contratación irregular de personal, especialmente en un proyecto de gran envergadura como el del estadio del FC Barcelona. Cabe destacar que, los blaugranas volvieron a jugar en el mítico escenario por primera vez tras más de dos temporadas de exilio en Montjuïc, que sirvió como cancha alterna de los culés.

Camp Nou cerca de recibir multa millonaria

La multa propuesta busca sancionar la contratación irregular de trabajadores y garantizar que se respeten los derechos laborales de los mismos, al tiempo que subraya la necesidad de una mayor vigilancia sobre las condiciones laborales en obras de gran escala. La empresa afectada tiene ahora la posibilidad de recurrir la sanción, pero la Inspección de Trabajo continúa manteniendo una postura firme en la lucha contra la explotación laboral.

La sanción se une a a otros expedientes abiertos en los últimos meses por irregularidades laborales en la cadena de subcontratación del proyecto, que ya cuenta con varias multas y requerimientos administrativos.