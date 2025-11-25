Champions League: Resultados de la quinta jornada y la tabla de posiciones tras el revés de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League abrió el telón de la quinta jornada este martes 5 de noviembre y en los partidos programados hubo sorpresas, además de mucho movimiento en la tabla de posiciones.

El partido que se llevó más focos fue el que disputaron en Stamford Bridge Chelsea y Barcelona, con un sorpresivo marcador de 3-0 favorable para el conjunto inglés ante el cuadro catalán.

Ese revés modificó las realidades de uno y de otro, por ejemplo, los londinenses se treparon a la quinta casilla con 10 unidades, mientras los culés quedaron en la posición 15 con siete unidades.

Por su parte, el partido con más goles lo protagonizó el Borussia Dortmund contra otro equipo español, el Villarreal, cayendo estrepitosamente 4-0 en el Signal Iduna Park.

Manchester City dejó la sorpresa en Champions League

El duelo de Barcelona con Chelsea tenía mucha atención por ser dos viejos conocidos de la competición y con historia en la misma. Sin embargo, la gran sorpresa quedó en el Etihad Stadium con la caída de los suyos.

Sí, justamente el Manchester City no pudo dar alegrías a su afición que se acercó al recinto y cayó ante un visitante Bayer Leverkusen, que necesitó de dos goles para llevarse los tres puntos y ahora estar en la posición 13 con ocho puntos, por los 10 de un City que sigue dentro de los primeros ocho (º6).

En el resto de la jornada Benfica ganó 0-2 al Ajax, Galatasaray no pudo con el Saint-Gilloise (0-1), Juventus sufrió y ganó a Bodo (2-3), Napoli venció al Qarabağ (2-0), Marsella celebró ante Newcastle (2-1) y el Slavia Praga repartió puntos con el Athletic Bilbao (0-0).

El resto de la quinta jornada de la Champions League seguirá su curso este miércoles y el duelo más interesante es el que disputarán Arsenal ante el Bayern Múnich en el Emirates Stadium.