El Barça tiene una nueva preocupación a un día de su regreso al Spotify Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se le ha presentando un duda inesperada durante las últimas horas previas a su encuentro liguero contra el Athletic Club . Se trata de Marcus Rashford. El delantero inglés, jugador fundamental en el esquema de Hansi Flick tuvo que abandonar la Ciutat Esportiva Joan Gamper a primera hora de la mañana, y no pudo realizar la sesión programada por día consecutivo.

El Barça no ha dado detalles sobre los motivos pero según el diario deportivo MD, el jugador no hizo la sesión de ayer por una fuerte gripe. Rashford volvió la mañana de este viernes, a Sant Joan Despí con los mismos síntomas y desde el equipo le recomendaron volver a casa.

Rashford llegó a Sant Joan Despí muy tranquilo, pero se fue M pasadas las 9:00 h, un movimiento que genera dudas en su participación oara el duelo de este sábado ante el Athletic Club, un partido que trae mucha tensión tras el regreso del Barça al Spotify Camp Nou luego de dos años y medio de exilio al Estadi Olímpic Lluís Companys.

Flick en apuros

La ausencia de hoy abre las alarmas para Flick, sin embargo se espera que todas las interrogantes sean disipadas en la rueda de prensa previa al partido de mañana y prevista para las 13:00h en la Ciutat Esportiva.