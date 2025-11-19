Zona Apuestas

Euroliga: Barcelona amenaza a un Efes inconsistente en un duelo de alto puntaje

La atención de la Euroliga se centra el jueves en Estambul, donde el Anadolu Efes recibe al FC Barcelona.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 03:27 pm
Euroliga: Barcelona amenaza a un Efes inconsistente en un duelo de alto puntaje
La atención de la Euroliga se centra el jueves en Estambul, donde el Anadolu Efes recibe al FC Barcelona. Este duelo es crucial para ambos: los locales -bicampeones de la Euroliga en años recientes- buscan escapar del fondo de la tabla, mientras que los visitantes catalanes aspiran a consolidarse en el Top-6 del torneo.

 

Historial y momento actual

El historial entre estos gigantes del baloncesto es un espejo: en 30 partidos disputados, ambos registran 15 victorias cada uno. Sin embargo, el momento actual favorece al conjunto español.

 

  • FC Barcelona: Los dirigidos por el club catalán demuestran mayor solidez con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del torneo europeo. Su juego se basa en ataques posicionales y un buen trabajo bajo el aro. Además, lideran el ranking de tiros desde el perímetro con un 41.6% de precisión.
  • Anadolu Efes: El equipo turco ha mostrado resultados inconsistentes, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Aunque juegan con más confianza en casa y buscan un ritmo rápido, su defensa no siempre es confiable.

 

Predicciones clave para ganar

A pesar de la preferencia de Barcelona por un ritmo controlado, la estadística clave de este duelo es la alta anotación cuando se juega en Estambul.

 

  • Tendencia histórica: El Total más de 164.5 puntos se ha cumplido en los últimos 5 enfrentamientos directos disputados en la cancha del Anadolu Efes.
  • Total promedio: Ambos equipos promedian altos puntos en el torneo (Efes: 82.36 PPG; Barcelona: 86.18 PPG).

 

El equipo editorial de MeridianoBet sugiere que el Barcelona intentará controlar el ritmo, pero la naturaleza de los partidos en Estambul y la solidez ofensiva de ambos equipos (promedio total en el torneo: 168.18 vs 172.27) llevan a un pronóstico de Over.

 

Nuestra Elección: Total puntos Más (167.5)Cuota: -125.

 

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

 

R: Luimar González

