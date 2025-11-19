Euroliga: Barcelona amenaza a un Efes inconsistente en un duelo de alto puntaje

Suscríbete a nuestros canales

La atención de la Euroliga se centra el jueves en Estambul, donde el Anadolu Efes recibe al FC Barcelona. Este duelo es crucial para ambos: los locales -bicampeones de la Euroliga en años recientes- buscan escapar del fondo de la tabla, mientras que los visitantes catalanes aspiran a consolidarse en el Top-6 del torneo.

Historial y momento actual

El historial entre estos gigantes del baloncesto es un espejo: en 30 partidos disputados, ambos registran 15 victorias cada uno. Sin embargo, el momento actual favorece al conjunto español.

FC Barcelona: Los dirigidos por el club catalán demuestran mayor solidez con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del torneo europeo. Su juego se basa en ataques posicionales y un buen trabajo bajo el aro. Además, lideran el ranking de tiros desde el perímetro con un 41.6% de precisión .

Anadolu Efes: El equipo turco ha mostrado resultados inconsistentes, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Aunque juegan con más confianza en casa y buscan un ritmo rápido, su defensa no siempre es confiable.

Predicciones clave para ganar

A pesar de la preferencia de Barcelona por un ritmo controlado, la estadística clave de este duelo es la alta anotación cuando se juega en Estambul.

Tendencia histórica: El Total más de 164.5 puntos se ha cumplido en los últimos 5 enfrentamientos directos disputados en la cancha del Anadolu Efes.

El disputados en la cancha del Anadolu Efes. Total promedio: Ambos equipos promedian altos puntos en el torneo (Efes: 82.36 PPG; Barcelona: 86.18 PPG).

El equipo editorial de MeridianoBet sugiere que el Barcelona intentará controlar el ritmo, pero la naturaleza de los partidos en Estambul y la solidez ofensiva de ambos equipos (promedio total en el torneo: 168.18 vs 172.27) llevan a un pronóstico de Over.

Nuestra Elección: Total puntos Más (167.5) – Cuota: -125.

R: Luimar González