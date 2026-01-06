¿El camino al corazón de Bo Bichette pasa por el estómago? Toronto lanza una oferta "carnívora" para retenerlo

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del béisbol profesional, las negociaciones suelen definirse por cifras astronómicas, cláusulas de rescisión y bonos por desempeño. Sin embargo, en Toronto, la estrategia para retener a su campocorto estrella, Bo Bichette, ha tomado un giro inesperado y bastante delicioso.

La oferta: Steak gratis de por vida

El exclusivo steakhouse Animl, uno de los templos gastronómicos más prestigiosos de la ciudad, ha decidido poner toda la carne en el asador. A través de una campaña que se ha vuelto viral, el restaurante lanzó una promesa formal: si Bichette firma una extensión de contrato con los Blue Jays, tendrá cortes premium gratuitos por el resto de su vida.

No es una oferta menor. En un mercado donde los atletas de élite cuidan su dieta tanto como su swing, Animl apuesta por el sentido de pertenencia (y el apetito) del jugador.

¿Es suficiente el sabor para sellar el contrato?

La situación de Bichette es uno de los temas más calientes en las oficinas de Rogers Centre. Con su contrato acercándose a etapas definitivas, los rumores de posibles intercambios o salidas al mercado de agentes libres mantienen en vilo a los seguidores de los Blue Jays.

El factor sentimental: Gestos como el de Animl reflejan el estatus de "ídolo" que Bo ha construido en la ciudad.

El factor económico: Aunque un contrato de MLB puede superar los 200 millones de dólares, el valor simbólico de ser "dueño" de la parrilla de la ciudad no tiene precio.

El precedente del "hambre" de victoria

Esta no es la primera vez que la gastronomía intenta influir en el deporte profesional. Toronto ya tiene historia en esto: durante la "Kawhimanía" en 2019, varios restaurantes ofrecieron comida gratis a Kawhi Leonard bajo la iniciativa Kawhi Wine and Dine para que se quedara en los Raptors.