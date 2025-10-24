Bo Bichette regresa y Toronto confirma su roster para la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto anunciaron su roster oficial para la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas, donde se medirán a los Dodgers de Los Ángeles. En su listado de peloteros, resalta el regreso del infielder Bo Bichette, quien debido a una lesión no ha jugado en los Playoffs.

El estelar campocorto ha sido incluido en el roster de Toronto, esto pese a no jugar desde el 6 de septiembre, cuando sufrió una torcedura del ligamento cruzado posterior (PCL) en la rodilla izquierda tras una colisión en home plate. A pesar de la inactividad de más de siete semanas y de haber quedado fuera de los rosters tanto en la Serie Divisional como en la Serie de Campeonato, el mánager John Schneider confía en su vuelta para darle mayor profundidad ofensiva al equipo.

Roster de Azulejos para la Serie Mundial

Pitchers

Chris Bassitt

Shane Bieber

Seranthony Domínguez

Braydon Fisher

Mason Fluharty

Kevin Gausman

Jeff Hoffman

Eric Lauer

Brendon Little

Max Scherzer

Louis Varland

Trey Yesavage

Catcher (Receptores)

Tyler Heineman

Alejandro Kirk

Infielders (Jugadores de cuadro)

Addison Barger

Bo Bichette

Ernie Clement

Ty France

Andrés Giménez

Vladimir Guerrero Jr.

Isiah Kiner-Falefa

Outfielders (Jardineros)

Nathan Lukes

Davis Schneider

George Springer

Myles Straw

Daulton Varsho

Bichette llegó a la lesión con una campaña en brillante, bateando .311 de promedio, con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas en 139 juegos. Su regreso para esta Serie Mundial sin duda representa una apuesta importante por parte de los Blue Jays, quienes ven en él un impacto clave para afrontar el "Clásico de Otoño".

Al mismo tiempo, su disponibilidad podría estar limitada a papel parcial o situacional. En cualquier caso, su inclusión marca una señal clara de que Toronto quiere estar con todos sus recursos listos para pelear por el título