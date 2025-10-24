Bo Bichette regresa y Toronto confirma su roster para la Serie Mundial 2025

Los Azulejos de Toronto anunciaron su roster oficial para la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas, donde se medirán a los Dodgers de Los Ángeles. En su listado de peloteros, resalta el regreso del infielder Bo Bichette, quien debido a una lesión no ha jugado en los Playoffs.
El estelar campocorto ha sido incluido en el roster de Toronto, esto pese a no jugar desde el 6 de septiembre, cuando sufrió una torcedura del ligamento cruzado posterior (PCL) en la rodilla izquierda tras una colisión en home plate. A pesar de la inactividad de más de siete semanas y de haber quedado fuera de los rosters tanto en la Serie Divisional como en la Serie de Campeonato, el mánager John Schneider confía en su vuelta para darle mayor profundidad ofensiva al equipo.
Roster de Azulejos para la Serie Mundial
Pitchers
-
Chris Bassitt
-
Shane Bieber
-
Seranthony Domínguez
-
Braydon Fisher
-
Mason Fluharty
-
Kevin Gausman
-
Jeff Hoffman
-
Eric Lauer
-
Brendon Little
-
Max Scherzer
-
Louis Varland
-
Trey Yesavage
Catcher (Receptores)
-
Tyler Heineman
-
Alejandro Kirk
Infielders (Jugadores de cuadro)
-
Addison Barger
-
Bo Bichette
-
Ernie Clement
-
Ty France
-
Andrés Giménez
-
Vladimir Guerrero Jr.
-
Isiah Kiner-Falefa
Outfielders (Jardineros)
-
Nathan Lukes
-
Davis Schneider
-
George Springer
-
Myles Straw
-
Daulton Varsho
Bichette llegó a la lesión con una campaña en brillante, bateando .311 de promedio, con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas en 139 juegos. Su regreso para esta Serie Mundial sin duda representa una apuesta importante por parte de los Blue Jays, quienes ven en él un impacto clave para afrontar el "Clásico de Otoño".
Al mismo tiempo, su disponibilidad podría estar limitada a papel parcial o situacional. En cualquier caso, su inclusión marca una señal clara de que Toronto quiere estar con todos sus recursos listos para pelear por el título