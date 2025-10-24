MLB

Bo Bichette regresa y Toronto confirma su roster para la Serie Mundial 2025

El campocorto sufrió lesión de rodilla y estuvo un mes fuera del terreno de juego

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 11:16 am
Foto: Cortesía
Los Azulejos de Toronto anunciaron su roster oficial para la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas, donde se medirán a los Dodgers de Los Ángeles. En su listado de peloteros, resalta el regreso del infielder Bo Bichette, quien debido a una lesión no ha jugado en los Playoffs.

El estelar campocorto ha sido incluido en el roster de Toronto, esto pese a no jugar desde el 6 de septiembre, cuando sufrió una torcedura del ligamento cruzado posterior (PCL) en la rodilla izquierda tras una colisión en home plate. A pesar de la inactividad de más de siete semanas y de haber quedado fuera de los rosters tanto en la Serie Divisional como en la Serie de Campeonato, el mánager John Schneider confía en su vuelta para darle mayor profundidad ofensiva al equipo.

Roster de Azulejos para la Serie Mundial

Pitchers

  • Chris Bassitt

  • Shane Bieber

  • Seranthony Domínguez

  • Braydon Fisher

  • Mason Fluharty

  • Kevin Gausman

  • Jeff Hoffman

  • Eric Lauer

  • Brendon Little

  • Max Scherzer

  • Louis Varland

  • Trey Yesavage

Catcher (Receptores)

  • Tyler Heineman

  • Alejandro Kirk

Infielders (Jugadores de cuadro)

  • Addison Barger

  • Bo Bichette

  • Ernie Clement

  • Ty France

  • Andrés Giménez

  • Vladimir Guerrero Jr.

  • Isiah Kiner-Falefa

Outfielders (Jardineros)

  • Nathan Lukes

  • Davis Schneider

  • George Springer

  • Myles Straw

  • Daulton Varsho

 

Bichette llegó a la lesión con una campaña en brillante, bateando .311 de promedio, con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas en 139 juegos.  Su regreso para esta Serie Mundial sin duda representa una apuesta importante por parte de los Blue Jays, quienes ven en él un impacto clave para afrontar el "Clásico de Otoño".

Al mismo tiempo, su disponibilidad podría estar limitada a papel parcial o situacional. En cualquier caso, su inclusión marca una señal clara de que Toronto quiere estar con todos sus recursos listos para pelear por el título

Beisbol