MLB: ¡Oficial! Dodgers presentan su roster para la Serie Mundial 2025

Los Dodgers de Los Ángeles representarán a la Liga Nacional en la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas y sin duda el objetivo es uno solo: El título para concretar el bicampeonato en el mejor beisbol del mundo. El conjunto dirigido por Dave Roberts intentará guiar a sus peloteros a su tercer campeonato, desde que dirige a este equipo californiano.

Este viernes 24 de octubre los campeones del "Viejo Circuito" dieron a conocer su roster oficial de 26 jugadores para la Serie Mundial 2025, siendo una lista que combina experiencia, talento internacional y juventud. Con Clayton Kershaw listo para aportar su veteranía y Shohei Ohtani en el rol de bateador designado y lanzador ocasional, el equipo angelino busca coronar una temporada que los vio dominar tanto en el pitcheo como en la ofensiva.

Roster oficial de los Dodgers para la Serie Mundial 2025

Pitchers: Anthony Banda, Jack Dreyer, Tyler Glasnow, Edgardo Henríquez, Clayton Kershaw, Will Klein, Roki Sasaki, Emmet Sheehan, Blake Snell, Blake Treinen, Justin Wrobleski, Yoshinobu Yamamoto.

Anthony Banda, Jack Dreyer, Tyler Glasnow, Edgardo Henríquez, Clayton Kershaw, Will Klein, Roki Sasaki, Emmet Sheehan, Blake Snell, Blake Treinen, Justin Wrobleski, Yoshinobu Yamamoto. DH/Pitcher: Shohei Ohtani.

Shohei Ohtani. Catchers: Ben Rortvedt, Will Smith.

Ben Rortvedt, Will Smith. Infielders: Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy, Miguel Rojas.

Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy, Miguel Rojas. Outfielders: Alex Call, Justin Dean, Teoscar Hernández, Andy Pages.

Alex Call, Justin Dean, Teoscar Hernández, Andy Pages. IF/OF: Tommy Edman, Kiké Hernández, Hyesoeng Kim.

Con un lineup encabezada por Mookie Betts y Freddie Freeman, los Dodgers mantienen su núcleo ofensivo intacto, pero suman versatilidad con jugadores como Tommy Edman y Kiké Hernández, capaces de cubrir múltiples posiciones. El poder de Teoscar Hernández y la energía de los jóvenes como Andy Pages también aportan profundidad a una alineación que ha sido de los más productivos de la MLB a lo largo de este año.