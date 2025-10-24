De agente libre a rival: Ohtani vuelve a Toronto para la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional y vigentes campeones de la Serie Mundial; y los Azulejos de Toronto, campeones de la Liga Americana, se verán las caras este viernes 24 de octubre para el primer enfrentamiento de la Serie Mundial 2025. El histórico compromiso se llevará a cabo en el Rogers Centre, la casa del conjunto canadiense, que ostenta la ventaja de localía.

Este “Clásico de Otoño” tendrá varios alicientes, pero ninguno tan peculiar como el reencuentro entre la superestrella Shohei Ohtani y el equipo de Toronto, un choque cargado de historias de la pasada temporada muerta.

Ohtani y Toronto: Una Historia de 700 Millones y un Perro

El vínculo entre Ohtani y los Azulejos se remonta a la temporada baja de 2023. Antes de firmar su histórico contrato de 10 años y $700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, la estrella bidireccional se reunió con la directiva de los Blue Jays, quienes intentaron fervientemente asegurar sus servicios. Durante esa reunión, el jugador nipón recibió una gorra de los Azulejos y una chaqueta especial para su perro, Decoy.

El recuerdo de ese cortejo fallido se revivió este jueves, en la víspera del Juego 1 de la Serie Mundial. El mánager de Toronto, John Schneider, alimentó la broma al “exigir” la devolución de los obsequios: “Espero que haya traído su sombrero, el Blue Jay que nos quitó en nuestra reunión. Espero que finalmente lo haya devuelto”, dijo Schneider en tono jocoso. “Y la chaqueta para Decoy”.

Ohtani, por su parte, respondió con elegancia y humor, confirmando que “aún conserva” los obsequios en su cochera, y calificó a los Blue Jays como una “organización de primera clase”.

El Duelo de Estrellas

Además de la trama de Ohtani, la Serie Mundial enfrentará a dos de los peloteros más electrizantes del béisbol: Vladimir Guerrero Jr., el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), y el propio Shohei Ohtani, quien fue MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) tras una actuación sin precedentes, que incluyó un juego de tres jonrones y 10 ponches en el montículo.

Ohtani está programado para ser el bateador designado y primer bate de los Dodgers en el inicio de la Serie Mundial en el Rogers Centre. Se espera que también sea parte de la rotación abridora del conjunto angelino en el Juego 4.