En terreno extranjero: Javier Castellano sella su victoria en el Mouttet Mile (Gr1)

La jornada hípica en el óvalo de Caymanas Park, Jamaica, alcanza su punto culminante con la disputa del Mouttet Mile Invitational, la prueba central y más prestigiosa del programa. Este evento ostenta la categoría de Grado 1 especial, reservado para ejemplares de tres años y mayores, que se enfrentan en un recorrido de una milla y cuenta con una bolsa de premio de $300,000.

La carrera generó gran expectativa no solo a nivel local, sino internacional, gracias a la participación estelar de dos jinetes venezolanos de talla mundial.

Javier Castellano, Debut en el Gran Clásico

El jinete Javier Castellano, miembro del Salón de la Fama, estuvo programado para competir en el Mouttet Mile por primera vez en su carrera. Esta participación marcó un hito en el historial de la carrera.

Castellano, cuyo talento es reconocido globalmente, aseguró una monta de gran interés: el ejemplar Rideallday. Este corredor, hijo de Vekoma, presenta una campaña sólida con un récord de 3 victorias, 2 segundos lugares y 1 tercer lugar en sus actuaciones recientes. El binomio Castellano-Rideallday se perfiló como uno de los más atractivos del field.

Emisael Jaramillo También Dice Presente

Javier Castellano no fue el único talento criollo en la partida. Su colega y también jinete estelar, Emisael Jaramillo, se unió a la nómina de lujo, donde aseguro la conducción de Legacy Isle. La inclusión de Jaramillo en la prueba central reafirmó el alto nivel de la jornada hípica jamaiquina, que logró convocar a dos de las figuras más importantes de la fusta latinoamericana y estadounidense.

La presencia de Castellano y Jaramillo en el Mouttet Mile no solo brindó un espectáculo de primer nivel, sino que también subraya la creciente internacionalización de la hípica de Caymanas Park.

El Ritmo de Emisael Jaramillo

Desde la apertura de los portones, el conducido por Emisael Jaramillo, Legacy Isle, mostró gran velocidad y rápidamente tomó la punta de la carrera. El ejemplar impuso un ritmo fuerte, enfrentando la resistencia inicial de Pack Plays. Legacy Isle marcó parciales veloces, agenciando los 400 metros en 23.39 segundos y los 800 metros en 45.15 segundos, manteniéndose como sólido líder.

El Ataque Decisivo de Castellano

Mientras tanto, en un segundo pelotón, el conducido por Javier Castellano, Rideallday, corría de manera más contenida, y solo esperaba su momento. Al entrar a la recta final, tras marcar los 1.200 metros en 1:10.16 y los 1.400 en 1:23.50, la cabalgadura de Jaramillo empezó a mostrar síntomas de cansancio debido al fuerte tren de carrera.

Fue en ese momento crucial cuando Castellano lanzó su ataque decisivo. Rideallday se lanzó con fuerza sobre su compatriota, para lograr sacar una importante ventaja en los metros finales que lo llevó a cruzar la meta en ganancia, y así asegura la victoria.

Final y Dividendos

En una definición emocionante, las posiciones finales se configuraron de la siguiente manera:

Primer Lugar: Rideallday (Javier Castellano).

(Javier Castellano). Segundo Lugar: Legacy Isle (Emisael Jaramillo).

(Emisael Jaramillo). Tercer Lugar: Funcaandun .

. Cuarto Lugar: El número ocho, Supernatural Power .

El número ocho, . Quinto Lugar: El número catorce, Digital One, cerró la pizarra.

El ganador, entrenado por Philip Feanny O. D, estableció un tiempo final de 1:36.91. En las taquillas de apuestas, Rideallday pagó un dividendo mínimo de 5-2, confirmando las expectativas que se tenían sobre su triunfo.

Histórico: Venezuela Jinetes

Tras la perseverancia y luego de una tercera invitación formal al país, los colores patrios de Venezuela lograron resonar con fuerza en el hipódromo de Caymanas Park, Jamaica, durante la tarde de este sábado.

La victoria alcanzada por el jinete venezolano en la prueba central no solo significó un triunfo deportivo, sino que marcó un hito trascendental: se convierte en la primera vez en la historia en que un jinete criollo obtiene la victoria en suelo jamaiquino.

Este logro, que corona años de esfuerzos y negociaciones, subraya la calidad de la fusta venezolana y consolida la conexión hípica entre ambas naciones.