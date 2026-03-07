Así bailaron los japoneses al ritmo de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

El artista puertorriqueño, Bad Bunny, hizo historia el 7 de marzo de 2026 al presentarse por primera vez en Japón, marcando su debut en Asia con un concierto especial en Tokio.

El espectáculo forma parte del evento Billions Club Live de Spotify, una iniciativa que celebra a los artistas cuyas canciones han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Bad Bunny debuta en Japón

La presentación, realizada en la capital japonesa, reunió a fans locales que han seguido el ascenso global del cantante. Este concierto no forma parte oficial de su actual gira mundial, pero coincide con el calendario del “Debí tirar más fotos World Tour”, la sexta gira internacional del artista.

El evento se concibió como una celebración de los éxitos que han marcado la carrera del intérprete, muchos de los cuales han superado la barrera del billón de reproducciones en streaming.

Un repertorio de éxitos globales

Durante el concierto en Tokio, el 'Conejo Malo' interpretó algunos de los temas más populares de su discografía, aquellos que lo han consolidado como uno de los artistas más influyentes del panorama musical global.

Entre las canciones que forman parte de ese exclusivo “club de los mil millones” destacan éxitos como “DÁKITI”, “Me Porto Bonito”, “Ojitos Lindos”, “La Canción”, “Safaera” y “Yonaguni”, este último con una referencia directa a Japón e incluso con fragmentos cantados en japonés.

La selección musical buscó resaltar la evolución del cantante desde sus inicios en el trap latino hasta su consolidación como un artista capaz de fusionar reguetón, pop, electrónica y sonidos caribeños, un estilo que ha trascendido fronteras lingüísticas y culturales.

El fenómeno global de la música latina

La presentación de Bad Bunny en Japón refleja el alcance internacional de la música latina en la actualidad. Spotify destacó que el concierto demuestra el poder del género para conectar con audiencias de todo el mundo, incluso en mercados tradicionalmente dominados por otros estilos musicales.

El artista puertorriqueño se ha mantenido durante años entre los músicos más escuchados del planeta en plataformas digitales, consolidando una carrera marcada por récords de reproducciones y conciertos con entradas agotadas en múltiples países.