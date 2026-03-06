WBC: Estas son las limitaciones de los lanzadores durante el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol ya dio inicio y mantiene regulaciones estrictas sobre el uso de los lanzadores para proteger la integridad física de los atletas y garantizar los activos de los 30 equipos de las Grandes Ligas. La normativa principal establece límites específicos de pitcheos que varían según la etapa de la competición, obligando a los cuerpos técnicos a gestionar sus rotaciones con precisión y cuidado.

Límites de lanzamientos por ronda

La reglamentación del torneo estipula una progresión en la carga de trabajo permitida para los lanzadores abridores y relevistas a medida que el campeonato avanza hacia la fase final.

En la primera ronda, ningún lanzador puede efectuar más de 65 lanzamientos en una misma aparición. Una vez superada esta fase, el límite se incrementa a 80 pitcheos para los juegos correspondientes a los cuartos de final. Para la etapa definitiva, que comprende tanto las semifinales como el choque por el campeonato, el máximo permitido asciende a 95 envíos.

Existe una excepción fundamental: si un lanzador alcanza el límite establecido durante el turno al bate de un oponente, se le permite continuar frente a ese bateador específico hasta que la aparición en el plato finalice, ya sea por out, base por bolas, golpeado o hit. Una vez concluido ese enfrentamiento, el jugador debe ser retirado del encuentro de forma obligatoria.

Reglas de descanso obligatorio

El sistema de conteo de pitcheos se complementa con un protocolo de descanso que determina cuándo un jugador puede volver a subir a la lomita. Estas restricciones se dividen en tres categorías principales basadas en el volumen de actividad previa:

Si un lanzador realiza 50 o más pitcheos en una jornada, debe cumplir con cuatro días de descanso antes de su próxima actuación. En el caso de efectuar entre 30 y 49 lanzamientos, el período de inactividad obligatoria es de un día. Por último, si un jugador lanza en dos días consecutivos, independientemente del número de pitcheos realizados, deberá descansar obligatoriamente un día antes de retomar su actividad.